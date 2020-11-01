Зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID-19

Количество заражений коронавирусной инфекцией за последние сутки почти на 30 тысяч превысило предыдущее рекордное значение.

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано рекордно большое число новых заражений коронавирусной инфекцией. Согласно данным ВОЗ, COVID-19 был обнаружен еще у 535 928 человек.

Предыдущий рекорд, также зафиксированный в последние дни, был почти на 30 тысяч случаев инфицирования меньше, чем обновленный.

За тот же период 7 246 пациентов с коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии было зарегистрировано более 1,1 летальных исходов среди больных COVID-19.