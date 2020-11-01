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Зафиксирован новый мировой рекорд по количеству заражений COVID-19 

ТК «Звезда» 1 час назад
Зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID-19
Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress
Количество заражений коронавирусной инфекцией за последние сутки почти на 30 тысяч превысило предыдущее рекордное значение.
За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано рекордно большое число новых заражений коронавирусной инфекцией. Согласно данным ВОЗ, COVID-19 был обнаружен еще у 535 928 человек.
Предыдущий рекорд, также зафиксированный в последние дни, был почти на 30 тысяч случаев инфицирования меньше, чем обновленный.
За тот же период 7 246 пациентов с коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии было зарегистрировано более 1,1 летальных исходов среди больных COVID-19.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 18 140, достигнув 1 618 116 человек.
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