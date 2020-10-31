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Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера 

Lenta.ru 24 минуты назад
Раскрыты подробности смерти Шона Коннери
Фото: Reuters
Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера, известного по роли агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
По словам его сына Джейсона, артист «ушел тихо во сне». В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, добавил он.
Биограф Шона Коннери Нэнси Зельцер сообщила, что прощальная церемония пройдет для узкого круга лиц, а после окончания эпидемии коронавируса будут проведены памятные мероприятия.
О смерти Коннери стало известно ранее 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.
Умер Шон Коннери
Карьера Коннери в кино длилась почти 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах. Именно там снимался четвертый фильм о суперагенте с лицензией на убийство «Шаровая молния», вышедший на экраны в 1965 году.
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Комментарии 4
В мире , Шон Коннери , Джеймс Бонд , Багамы
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