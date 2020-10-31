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Британские власти введут на месяц общенациональный карантин 

ТАСС 46 минут назад
Джонсон вводит жесткий карантин
Фото: Reuters
Общенациональный карантин будет введен в Англии с 5 ноября и продлится до 2 декабря. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по словам которого основная цель введенных ужесточений — попытаться остановить вторую волную пандемии коронавируса.
Как сообщил Джонсон, по всей стране будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. Вместе с тем карантин не будет столь жестким, как первый, объявленный в марте и начавшийся ослабляться лишь в мае. Так, сейчас продолжат работать школы, университеты, будут действовать парламент и суды.

"Эти меры будут ограничены по времени, они начнутся в четверг 5 ноября и закончатся в среду 2 декабря", — добавил премьер.

Власти Австрии вводят карантин с 3 ноября
Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно, в настоящий момент они в основном строже, чем в Англии.
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В мире , Борис Джонсон
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