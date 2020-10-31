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NBC: ньюйоркцы пытаются проголосовать дважды 

News.ru 6 минут назад
Американцы нашли хитрый способ проголосовать дважды
Фото: globallookpress.com
Некоторые избиратели в Нью-Йорке попытались проголосовать дважды на выборах президента США. Чтобы обмануть членов избиркома, они брили головы.
Полиция и сотрудники избирательных комиссий предполагают, что группа избирателей в Нью-Йорке попыталась повторно заполнить бюллетень для голосования. Чтобы из не узнали, они брили головы, сообщает телеканал NBC.
Член избиркома одного из участков узнал пытавшихся проголосовать повторно. Полиция начала расследование подозрительных инцидентов.
Отмечается, что не во всех американских штатах избиратели обязаны предъявлять при голосовании документы, удостоверяющие личность. Часть сотрудников избирательных участков ограничиваются тем, что сверяет подписи при голосовании.
Как писал NEWS.ru, действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп досрочно отдал свой голос на выборах нового главы государства. Политик посетил избирательный участок в городе Палм-Бич в штате Флорида. После этого глава государства в очередной раз раскритиковал голосование по почте и заявил, что выбрал более безопасный способ.
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В мире , Дональд Трамп , телеканал NBC , Нью-Йорк , США
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