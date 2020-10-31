Американцы нашли хитрый способ проголосовать дважды

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Некоторые избиратели в Нью-Йорке попытались проголосовать дважды на выборах президента США . Чтобы обмануть членов избиркома, они брили головы.

Полиция и сотрудники избирательных комиссий предполагают, что группа избирателей в Нью-Йорке попыталась повторно заполнить бюллетень для голосования. Чтобы из не узнали, они брили головы, сообщает телеканал NBC.

Член избиркома одного из участков узнал пытавшихся проголосовать повторно. Полиция начала расследование подозрительных инцидентов.

Отмечается, что не во всех американских штатах избиратели обязаны предъявлять при голосовании документы, удостоверяющие личность. Часть сотрудников избирательных участков ограничиваются тем, что сверяет подписи при голосовании.