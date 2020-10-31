Названа итоговая явка на выборах в парламент Грузии 

«По предварительным данным, к 20.00 (19.00 мск) в голосовании приняли участие 1 970 540 избирателей, что составляет 56,11% от общего числа. Самая высокая явка была зафиксирована в 19-м округе, который входит в край Рача Лечхуми и Квемо Сванети (63,8%), а низкая активность избирателей отмечена в крае Квемо Картли (51%)», — передает ТАСС ее слова.