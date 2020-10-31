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Названа итоговая явка на выборах в парламент Грузии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 31 31 октября 2020
Названа итоговая явка на выборах в парламент Грузии
Фото: РИА Новости
Явка на парламентских выборах Грузии по данным на 20.00 (19.00 мск) после закрытия участков составила 56,11%, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе.

«По предварительным данным, к 20.00 (19.00 мск) в голосовании приняли участие 1 970 540 избирателей, что составляет 56,11% от общего числа. Самая высокая явка была зафиксирована в 19-м округе, который входит в край Рача Лечхуми и Квемо Сванети (63,8%), а низкая активность избирателей отмечена в крае Квемо Картли (51%)», — передает ТАСС ее слова.

Микеладзе заметила, что в ЦИК за время голосования поступило 289 жалоб, большинство из которых касались процедурных нарушений.
Напомним, на 31 октября активность избирателей на парламентских выборах в Грузии к 10.00 по тбилисскому времени (9.00 мск) за два часа после открытия участков составила 8,33%.
Стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Партия экс-президента Грузии «Единое национальное движение» выдвинула Саакашвили в премьер-министры, но если он приедет в Грузию, то будет арестован, так как заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы.
Саакашвили предложение принял, но пообещал вернуться тогда, когда это не приведет к гражданскому противостоянию.
Между тем Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на прошедших в стране выборах в парламент. Однако по данным экзитпола, проведенного американской компанией Public Opinion Strategies, партия Саакашвили «Единое национальное движение» набрала 23% голосов. А правящая партия «Грузинская мечта», согласно опросу телекомпании «Имеди», убедительно выиграла выборы в парламент, у нее 55%.
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Комментарии
В мире , Анна Микеладзе , Михаил Саакашвили , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Грузия
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