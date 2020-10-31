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Экзитпол: «Грузинская мечта» выиграла выборы 

Деловая газета «Взгляд» 31 октября 2020
Экзитпол: «Грузинская мечта» выиграла выборы
Фото: РИА Новости
Правящая «Грузинская мечта», согласно опросу телекомпании «Имеди», убедительно выиграла выборы в парламент, у нее 55%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Экзитпол провела американская компания Public Opinion Strategies, он показал, что «Единое национальное движение» набрало 23%. Кроме того, в парламент пройдут еще 8 партий, преодолевшие 1% барьер.
В партии кс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» с этими данными не согласны и созывают сторонников на митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели. В партии «Грузинская мечта» празднуют победу.
Напомним, в Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 — в одномандатных округах.
Отмечалось, что по данным опросов, «Грузинская мечта» получит 55%, а «Единое национальное движение» — 22%.
Аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.
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Комментарии 2
В мире , Михаил Саакашвили , Центризбирком России , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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