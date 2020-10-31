Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда, но за такими материалами стоят независимые СМИ, а не правительство. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством», — сказал Макрон.

Макрон добавил, что мусульманский мир неверно понял его выступление, исказив его речь.

16 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который показывал на уроке карикатуры издания «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров.

В ответ на совершенное преступление президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении принять жесткие меры против радикальных исламистов и отметил, что карикатуры в стране никто не будет прекращать публиковать.

«Самуэль Пати был убит, потому что исламисты хотят похитить наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат», — говорил глава государства.

А уже утром 29 октября неизвестный совершил нападение на базилику в Ницце, в результате которого погибли три человека. Одна из жертв была обезглавлена. Также французской полицией были предотвращены еще три готовящихся нападения в разных городах республики.