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Взрывы светошумовых гранат слышны в Минске 

Газета.Ru и ещё 1 31 октября 2020
Взрывы светошумовых гранат слышны в Минске
Фото: ТАСС
Вспышки и хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат, слышны рядом с протестующими на северо-востоке Минска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.
Белорусские силовики продолжают пресекать несанкционированные протестные акции: по данным очевидцев, на митингах 1 ноября задержано почти 50 человек. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. С 26 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
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