Взрывы светошумовых гранат слышны в Минске 

Вспышки и хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат, слышны рядом с протестующими на северо-востоке Минска . Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Белорусские силовики продолжают пресекать несанкционированные протестные акции: по данным очевидцев, на митингах 1 ноября задержано почти 50 человек. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.