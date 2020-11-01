Под Степанакертом прогремели мощные взрывы 

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Мощные взрывы раздаются на юго-востоке от Степанакерта, в самой столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики ситуация спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Начиная примерно с 20.30 мск на юго-востоке от Степанакерта продолжают раздаваться взрывы. Горные хребты освещает ярко-красное зарево. Примерное расстояние от города до места происшествия, может составлять более десяти километров. По характерным признакам можно предположить, что это взрывается склад боеприпасов. Официальных комментариев от Армии обороны Карабаха пока не поступало.

В самом Степанакерте сохраняется спокойная обстановка, воздушная сирена или другие способы оповещения населения не включаются.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара . В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.