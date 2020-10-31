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Саакашвили прокомментировал итоги парламентских выборов 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Это триумф: Саакашвили об итогах выборов
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя предварительные итоги парламентских выборов, поздравил оппозицию, назвав расклад триумфом. Об этом пишет "Интерфакс".

"В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетом только наша партия "Единое национальное движение" получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили", — сказал Саакашвили.

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Он отметил, что в настоящий момент главная задача — сформировать правительство национального единства. Политик подчеркнул, что не будет претендовать на пост премьера. В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.
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В мире , Михаил Саакашвили , Интерфакс , Грузия
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