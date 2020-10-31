Это триумф: Саакашвили об итогах выборов

"В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетом только наша партия "Единое национальное движение" получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили", — сказал Саакашвили.