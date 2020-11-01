В Армении объяснили просьбу к РФ о помощи

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Ереван решил обратиться сразу к Москве за помощью с просьбой начать консультации по безопасности на фоне военных действий в Нагорном Карабахе, так как в случае принятия решения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о защите Армении реализовывать его будет военная база России Гюмри . Об этом в интервью Общественному телевидению сказал главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

«В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах», — сказал Арутюнян.

По его словам, в случае необходимости армянской стороне «ничего не мешает» обратиться в ОДКБ.

Арутюнян также выразил мнения, что решение о консультациях по безопасности «будут приняты очень быстро».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения помощи, которую Москва может оказать Армении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.