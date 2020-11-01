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В Армении объяснили просьбу к РФ о консультациях по оказанию помощи 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В Армении объяснили просьбу к РФ о помощи
Фото: ТАСС
Ереван решил обратиться сразу к Москве за помощью с просьбой начать консультации по безопасности на фоне военных действий в Нагорном Карабахе, так как в случае принятия решения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о защите Армении реализовывать его будет военная база России в Гюмри. Об этом в интервью Общественному телевидению сказал главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

«В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах», — сказал Арутюнян.

По его словам, в случае необходимости армянской стороне «ничего не мешает» обратиться в ОДКБ.
Арутюнян также выразил мнения, что решение о консультациях по безопасности «будут приняты очень быстро».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения помощи, которую Москва может оказать Армении.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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В мире , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны , Армения , Гюмри , Ереван , Москва
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