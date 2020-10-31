«Президент Турции просит вернуть Крым !», - с таким заголовком вышло на днях турецкое издание «Haberler» («Новости»), спровоцировав тем самым в своей (и не только) стране всплеск публикаций, посвященных «не русской Тавриде».

«В 1783 году Россия несправедливо отняла Крым у Османской империи. Эта земля должна быть возвращена империи прогресса - современной Турции», - категорично новостное издание.

Такая публикация, посвященная «крымскому вопросу», далеко не первая в Турции. С тех пор, как шесть лет назад подавляющее большинство жителей полуострова высказались на референдуме за возвращение в состав РФ, не было, кажется, не то, что года - месяца, чтобы в Анкаре не вспомнили «под разным соусом» историю 237-летней давности. Нынче поводом послужил конфликт в Нагорном Карабахе. А также встреча турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским . На последовавшей за ней совместной пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что Турция станет участником так называемой «крымской платформы по деоккупации», создаваемой Киевом

В Крыму отреагировали оперативно.

«Любые планы «деоккупации», рожденные в головах украинских «стратегов», останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги как минимум по трем причинам. Первая - это отсутствие «оккупации», вторая - категорическое нежелание крымчан быть с Украиной, и третья - мощь российских вооруженных сил», - написал на своей странице в соцсетях глава республики Сергей Аксёнов.

По словам члена комитета Госдумы РФ по культуре, депутата от Крыма Светланы Савченко , «Крым сами дважды определил свою принадлежность: в 1991 на референдуме жители полуострова заявили о желании остаться республикой в составе Союзного государства, и в 2014 году, когда выбрали Россию. Так что вопрос исчерпан».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что позиция президента Турции Эрдогана по вопросу принадлежности Крыма не важна. Подчеркнув: «Интересы РФ надежно защищены». Казалось бы, все ясно. Что тут ещё обсуждать? Но «Haberler» никак не успокоится.

«После продвижения Турции на Кавказе, Эрдоган намерен предъявить России претензии на территориальную принадлежность Крыма», - сообщает издание.

Смело, ничего не скажешь!

А, главное, «вовремя», учитывая ситуацию как в непризнанной республике Карабах (НРК), в частности, так и с коронавирусом в мире в целом. В надежде по-тихому оформить свои притязания в регионе в некие реальные действия? Например, усилив давление на Россию, чтобы «через проблему Крыма» сдерживать её экспансию в Черноморском регионе?

Такое мнение высказал Александр Ирхин , заведующий кафедрой политологии и международных отношений Севастопольского госуниверситета. По его словам, «Турция убеждена, что после 2014 года баланс сил в Черноморском регионе сильно нарушился. Россия усилилась, поэтому турки создают систему сдерживания России, в которую входит, в том числе, Крым. Он находится в эпицентре российской внешней политики и международной повестки, поскольку является плацдармом для прорыва Россией блокады в южном океаническом пространстве. Через неё идет военно-политическая экспансия, которая очень нервирует турецкую элиту. Сирия, Ливия – это вопросы первостепенных интересов Турции».

- Заигрывание турецкого президента Эрдогана с занявшим антироссийскую позицию главой украинского государства Зеленским могут иметь далеко идущие последствия, прежде всего, для самой Анкары. России есть чем ответить Турции по разным направлениям, - комментирует крымский политолог Андрей Никифоров, комментируя очередную реплику турецкого президента о том, что он поддерживает Украину в непризнании российского статуса полуострова.

Не оставили без внимания заявления соседей по региону и рядовые жители Солнечного полуострова. Корреспондент «СП» созвонилась с друзьями и знакомыми, живущими там. Один из знакомых Азамат Сапрыкин (папа у него русский, мама из древнего рода крымских татар, уходящего корнями в туретчину) не скрывал эмоций: «Пусть Турция сначала докажет, что это ее родные земли! - Закричал он в трубку. - Я свою родословную изучил до десятого колена, турки у нас тут никогда не властвовали, захватчиками были, да, но не хозяевами! Пусть историю получше изучают».

Более сдержан и осторожен в разговоре со мной был сын близкой подруги Валентины Яковлевой , военнослужащий-контрактник: «У Турции - вторая по численности армия, они члены НАТО . Сейчас тестируют наши системы ПВО, явно напоказ. Закинули удочку в Нагорный Карабах - с чего бы это? С ними всегда надо быть начеку».

- Я бы не проводил аналогий между вниманием Реджепа Эрдогана к Крыму и его интересом к Нагорному Карабаху, - сказал «СП» Ростислав Ищенко , известный украинский и российский политолог. - Что касается Крыма, то есть официальная позиция Анкары, не признающего его российским. Уже хотя бы потому, что признал в свое время украинским. К тому же, есть позиция международного сообщества, суть которой в том, что присоединение Крымского полуострова к РФ в 2014 году было проведено с некоторыми нарушениями. Если закрыть, мол, на это глаза, то будет создан прецедент, и другие страны начнут «присоединять». А у турков ещё и дополнительные претензии двухсотлетней давности - там тоже, считают, правовые нормы не были соблюдены.

«СП»: - Но Таврида, по сути, никогда не являлась частью Турции!

- Да, она была в вассальной зависимости от неё, оставаясь крымско-татарским ханством. «Своими» и то с большой натяжкой Эрдоган может считать в Крыму разве что потомков тех немногочисленных турок, что когда-то обосновались на полуострове. Впрочем, говорить об этом сейчас бессмысленно. Собственно, сам Эрдоган о возвращении стране Крыма и не говорит. Нет ни одной прямой его цитаты по этому поводу. Все это домыслы прессы.

«СП»: - Но дыма без огня, как известно, не бывает. Тем более, когда домыслы, как вы говорите, исходят от официальных СМИ.

- У нас в стране журналисты вполне солидных изданий нередко пишут о намерении власти вернуть, например, России Аляску. А румыны в своих СМИ не устают требовать назад Бессарабию, ссылаясь на политиков. И что? Было ли хоть одно официальное заявление по этому поводу? Нет.