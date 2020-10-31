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Трамп заявил, что США победили фашизм и коммунизм 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Трамп приписал США победу над фашизмом и коммунизмом
Фото: CNP/AdMedia
Американский лидер Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что Соединённые Штаты «разгромили фашизм и коммунизм» и одержали победу в двух мировых войнах.
Действующий президент отметил также, что США являются единственной величайшей страной в истории мира, при этом лучшее «ещё впереди», передаёт ТАСС.

Мы опираемся на американских героев, которые пересекали океаны, заселили континент, покорили дикую природу, проложили железные дороги, возвели высокие небоскрёбы, одержали победу в двух мировых войнах, разгромили фашизм и коммунизм и превратили Америку в единственную величайшую страну в истории мира. Лучшее ещё впереди! — заявил Трамп.

В мае 2020 года Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись, в которой победителями нацизма названы только Соединённые Штаты и Великобритания. О роли СССР в разгроме нацистов нет никаких упоминаний, писал NEWS.RU ранее.
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В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Висконсин , Китай , США , Великобритания
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