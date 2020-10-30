В Молдавии проходят выборы президента 

Молдавия в воскресенье выбирает президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов, но практически все опросы называют фаворитом предвыборной гонки действующего президента Игоря Додона . Конкуренцию ему, как считают социологи, может составить только один соперник — лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, которая полна решимости взять реванш за поражение четыре года назад.

В бюллетень для голосования также внесены глава "Нашей партии", мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый, лидер оппозиционной "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе , представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу, представитель партии "Шор", депутат парламента Виолетта Иванов, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку и глава Либеральной партии, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ . Их рейтинг не позволяет надеяться на победу, но, по мнению наблюдателей, некоторые сыграют на выборах роль спойлеров, оттягивающих голоса от главных претендентов, чтобы перевести выборы во второй тур.

Для других президентская гонка станет своеобразными праймериз весьма вероятных в будущем году досрочных выборов в парламент. Распустить избранный при олигархическом режиме Владимира Плахотнюка и скомпрометировавший себя массовым дезертирством депутатов парламент обещают все кандидаты в президенты.

Позиции кандидатов

Завершившаяся избирательная кампания прошла под знаком ставшего уже традиционным для Молдавии геополитического противостояния. Его не удалось избежать, несмотря на то, что Додон выступает за сбалансированное сотрудничество и с Востоком, и с Западом. Перед голосованием он заявил в беседе с корр. ТАСС, что продолжит проведение взвешенной внешней политики, которая подразумевает сотрудничество как с Европейским союзом , с которым правительство подписало в 2014 году соглашение об ассоциации, так и с Евразийским экономическим союзом , в котором по инициативе президента республика получила статус наблюдателя.

По словам Додона, решение пойти на второй срок он принял, чтобы добиться перемен к лучшему в экономике, социальной сфере, не допустить восстановления свергнутого в прошлом году олигархического режима Плахотнюка, укрепить прописанный в конституции нейтралитет, межнациональный мир.

Выпускница Гарварда Санду, пользующаяся в Молдавии репутацией прозападного политика, убеждена, что республика должна сближаться с Румынией с перспективой вхождения в ЕС и НАТО . Она обещает расширить сотрудничество с Украиной , но при этом не намерена отказываться от диалога с Москвой , чтобы расширить молдавский экспорт, вывести российских военных и боеприпасы из Приднестровья, решить вопросы пенсионного и социального обеспечения работающих в России молдавских трудовых мигрантов.

В интервью ТАСС она отметила, что не намерена отменять празднование Дня Победы, как того требуют проевропейские политики, чтобы не раскалывать молдавское общество. Хотя в бытность премьером Санду, несмотря на приглашения, так и не приехала с визитом в Москву.

Угроза майдана

Уже в ходе избирательной кампании Санду обвинила власти в намерении сфальсифицировать выборы на участках, которые будут открыты для молдавских трудовых мигрантов в России и на правом берегу Днестра — для избирателей из непризнанного Приднестровья. Она пожаловалась руководству ЕС и пригрозила инициировать акции протеста. После чего о необходимости обеспечить честные выборы Кишинев предупредили посол США Дерек Хоган, глава миссии ЕС Петер Михалко, прочие европейские чиновники.

Другой проевропейский кандидат в президенты Нэстасе призвал собирать группы из "крепких мужчин", которые поедут в день выборов на 42 участка, которые открываются для приднестровцев, чтобы "воспрепятствовать нарушениям". Это вызвало обеспокоенность в Тирасполе — делегация непризнанной республики в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией заявила о возможной дестабилизации ситуации в Зоне безопасности конфликта.

По словам ее руководителя Олега Белякова, на постах миротворческих сил и правоохранительных органов Приднестровья неизвестные разбрасывают листовки с призывами не пускать приднестровцев на выборы. Со своей стороны руководство ассоциации участников приднестровского конфликта Молдавии "Комбатант" обратились к своим коллегам с призывом не поддаваться на провокации политиков, из-за которых страна "рискует оказаться в ситуации Карабаха и Украины".

Сценарий протестов после выборов не нов для Молдавии. В апреле 2009 года недовольные победой правящей тогда Партии коммунистов Республики Молдова сторонники проевропейских партий устроили беспорядки, в ходе которых подожгли парламент и резиденцию президента, вывесив на них флаги ЕС и транспаранты с призывами к объединению с Румынией. Сделано это было, несмотря на признание выборов международными наблюдателями, а организованный властями пересчет голосов не выявил подтасовок.

О возможности повторения тех событий предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин , который заявил, что США, оценивая предпочтительные шансы на победу Додона, готовят очередную цветную революцию.

Власти обвинения отклоняют

"Мы видим, что тактика некоторых кандидатов состоит в том, чтобы оправдать свое поражение, сказать, что выборы были недемократическими. Мы не дадим поводов, чтобы кто-то поставил под сомнение их демократичность и свободу", — прокомментировал ситуацию премьер Ион Кику в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что за выборами будет следить максимальное количество наблюдателей и журналистов как от оппозиции, так из-за рубежа. Для них власти, несмотря на ограничения в условиях пандемии, специально открыли въезд в республику. А ЦИК , чтобы избежать обвинений, запретил организованный подвоз избирателей — в этот день в стране будут курсировать только рейсовые автобусы.

Додон со своей стороны напомнил, что главы ЦИК и утверждающего итоги выборов Конституционного суда, а также большинство членов этих учреждений были назначены оппозицией. Перед голосованием президент также предупредил об опасности дестабилизации в стране и призвал финансирующих оппозицию западных партнеров не вмешиваться во внутренние дела страны.

Голосование в условиях пандемии

Участки для голосования откроются в 07:00 и будут работать до 21:00 часов (с 08:00 до 22:00 мск). Избирателям вручат бюллетень с именами восьми кандидатов. Если ни один из них не наберет больше 50% голосов от принявших участие в голосовании, то 15 ноября будет организован второй тур. Выборы будут признаны состоявшимся, если в голосовании примет участие треть от включенных в списки 3,2 млн избирателей.

За процессом будут наблюдать свыше 2 тыс. национальных и международных наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ , ЕС, СНГ и других организаций. Заместитель главы Генерального комиссариата полиции Молдавии Марин Максиан сообщил, что для поддержания общественного порядка в день выборов будут дежурить 6 тыс. полицейских. Они обеспечат безопасность на 2 тыс. участках, а также транспортировку документации.

Свой отпечаток на проведение выборов наложила пандемия коронавируса. На участках избирателям будут выдавать защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки, на полы нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Избирателям, у которых будут выявлены симптомы респираторных заболеваний принесут по заявке на дом мобильную урну для голосования.

"Власти свою часть работы сделали, чтобы обезопасить граждан. Другое дело, как избиратели будут соблюдать противоэпидемиологические меры", — прокомментировал эти приготовления в беседе с корр. ТАСС глава миссии наблюдателей СНГ — первый заместитель председателя Исполкома Содружества Виктор Гуминский

Президентские выборы как репетиция парламентских

Затяжной политический и экономический кризис, в котором оказалась республика, вряд ли разрешится после избрания президента. Молдавия — парламентская республика, и возможности главы государства ограничены, так как большинство своих полномочий он осуществляет, согласовывая деятельность с депутатами, которые были избраны еще при режиме Плахотнюка.

Додон считает, что наделение главы государства рядом дополнительных полномочий может улучшить управление и вывести страну из затяжного кризиса. По его словам, для этого необходима тщательно продуманная конституционная реформа, которой уже занимается специально созданная им комиссия.

Станут ли выборы отправной точкой для выхода Молдавии из затяжного политического и экономического кризиса — будут решать молдавские избиратели.