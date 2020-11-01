Никаких проблем с религией: Макрон объяснил позицию страны

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно исповедовать свою религию.

"У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульман во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру", — сказал Макрон в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в день 24-летия с момента основания первого в арабском мире международного телеканала.

Макрон отметил, что во Франции на законодательном уровне не допускаются какие-либо виды расизма, национализма или шовинизма.

При этом Макрон подчеркнул, что власти Франции не позволят от имени религии нарушать законы страны, в частности закон о равноправии полов, который предусматривает равенство между мужчинами и женщинами. "Я понимаю чувства мусульман, но моя роль — также защищать права, в том числе право из прав французского народа на свободу слова, это не официальные СМИ печатают карикатуры, это независимые СМИ, но это не значит, что я лично поддерживаю все, что говорится, пишется или рисуется", — заметил президент Франции.