На Кипре больше не действуют «золотые паспорта»

Программа предоставления гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции, оказавшаяся в центре крупнейшего за последние годы политического скандала на острове, официально прекратила свое действие в воскресенье в полночь по зимнему кипрскому времени (01:00 мск). О решении положить конец ее реализации Совет министров островного государства объявил на своем экстренном заседании 13 октября, когда в стране разразились массовые протесты против злоупотреблений системой выдачи так называемых золотых паспортов со стороны кипрских властей.

Эта система предполагала, что для того, чтобы предприниматель из другой страны мог напрямую, то есть без всяких особых заслуг перед островом, стать гражданином Кипра, необходимо было вложить €2 млн в любые местные экономические проекты или в здешнюю недвижимость.

Но были и иные, менее затратные пути: например, для членов совета директоров иностранных бизнес-структур, которые собирались приступить к работе на острове после победы их компаний в каком-либо тендере, условия для получения гражданства были куда мягче. Им нужно было приобрести на острове дом или квартиру стоимостью не менее €500 тыс. и доказать кипрским властям, что налоговые поступления от их доходов в бюджет островного государства в течение трех лет были бы не меньше €100 тыс.

И в любом случае у заявителя должна была быть "чистая" биография, иначе кипрские власти просто не имели права принимать его прошение о предоставлении гражданства.

Теория и практика

Однако то, что теория и практика — это совершенно разные вещи, показало расследование телеканала Al-Jazeera , развернувшего еще в августе целую информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги". Ее цель состояла в том, чтобы доказать, что Министерство внутренних дел Кипра, вопреки положениям национального законодательства, предоставляло паспорта лицам, которые подозревались в совершении тех или иных преступлений или даже находились в розыске на момент рассмотрения их заявок. Из материалов следовало, что это была отнюдь не единичная, а в каком-то смысле даже системная практика.

Самой крупной "жертвой" этого расследования на данный момент стал теперь уже бывший председатель Палаты представителей Республики Кипр Димитрис Силлурис, являвшийся де-юре вторым лицом в государстве после президента страны Никоса Анастасиадиса. Телеканал дал понять, что спикер парламента вместе с депутатом от Прогрессивной партии трудового народа Кипра Христакисом Йованисом выразили готовность посодействовать получению кипрского гражданства китайскому инвестору, якобы осужденному на семь лет тюрьмы за отмывание денег. Журналист Al-Jazeera запечатлел этот момент, представившись кипрским политикам в качестве доверенного лица этого предпринимателя.

В результате главе Палаты представителей и парламентарию от левой оппозиции пришлось сдать депутатские мандаты. Но при этом далеко не факт, что скандал не обрушит карьер и ряда других влиятельных политиков в стране, поскольку расследование продолжается.

На следующий день после показа данного сюжета в эфире Совет министров Республики Кипр принял решение прекратить с 1 ноября действие схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Правда, у желающих получить кипрские "золотые паспорта" до сегодняшнего дня еще оставалась возможность подать соответствующее прошение. Вдобавок к этому на рассмотрении в МВД на момент объявления о том, что действие инвестиционной программы решено прекратить, еще находилось 586 поданных в прошлом и нынешнем годах заявок на получение кипрского гражданства в рамках данной схемы.

Какова выгода от программы?

Мнения по поводу реального вклада теперь уже отмененной программы в благополучие островитян далеко не однозначны. Например, в отчете Ernst & Young сказано, что в период с 2013 по 2018 год программа внесла в кипрскую экономику от €7,6 млрд до €9,7 млрд и обеспечила около 10 тыс. рабочих мест.

В то же время бывший министр финансов Кипра Харрис Георгиадис полагает, что на эту программу пришлось всего 0,3% роста ВВП. При этом экс-глава финансового ведомства все-таки признал, что на ситуацию в строительном секторе, а также на конъюнктуру на рынке недвижимости прекращение действия схемы так или иначе повлияет.

А преподаватель Университета Никосии и руководитель кипрского отделения Фонда имени Фридриха Эберта политолог Хуберт Фаустман считает, что при общем доходе от программы в €7-10 млрд в госбюджет Кипра, путем налогов и сборов от данной суммы, поступило лишь от €200 млн до €300 млн Основными же бенефициарами этой инвестиционной схемы, по его словам, оказались политики, юристы, застройщики, а также посредники, связанные со строительным сектором и арендой дорогой недвижимости.

Будет ли альтернатива?

20 октября газета Cyprus Mail дала понять, что кипрские власти собираются разработать новую схему привлечения инвестиций на остров взамен той, что уже успела себя дискредитировать. Источники в правительстве острова сообщили изданию, что, хотя официального решения на момент публикации материала и не существовало, у властей были "мысли о новой программе на ближайшее будущее".

При этом, как заметили источники, такая программа вовсе не обязательно должна быть связана с предоставлением "золотых паспортов" — инвесторам могут быть предложены взамен иные стимулы или привилегии. Они также сообщили, что разработать новую схему кипрским властям поможет зарубежная консалтинговая фирма, добавив, что иностранные инвестиции нужны не отдельным мошенникам, а стране в целом.