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Закрытие границ в Беларуси попало на видео 

Вадим Дроздов 47 минут назад
В Белоруссии решили резко закрыть границы с рядом стран. Некоторые граждане при этом не могли попасть на родину. При попытке въезда в Республику со стороны Латвии пограничники никого не пропускают и ссылаются на приказ "сверху", который они просто выполняют.
«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать», — заявили пограничники.
В мире , Видео
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