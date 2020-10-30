Закрытие границ в Беларуси попало на видео 

Белоруссии решили резко закрыть границы с рядом стран. Некоторые граждане при этом не могли попасть на родину. При попытке въезда в Республику со стороны Латвии пограничники никого не пропускают и ссылаются на приказ "сверху", который они просто выполняют.

«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать», — заявили пограничники.