Мадуро пожаловался на Facebook

"Я хочу заявить, что подвергся цензуре со стороны Facebook, были удалены три мои публикации… где я говорил о молекуле DR10… Мы сделали то же самое, что и другие страны мира, сообщили, что мы находимся в стадии эксперимента и хорошо продвигаемся с научной точки зрения по лекарству, которое нацелено на лечение коронавируса", — сказал он.