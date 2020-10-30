Мадуро пожаловался на Facebook

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Facebook подверг цензуре его высказывания о лекарстве от коронавирусной инфекции, которое разрабатывает страна.
"Я хочу заявить, что подвергся цензуре со стороны Facebook, были удалены три мои публикации… где я говорил о молекуле DR10… Мы сделали то же самое, что и другие страны мира, сообщили, что мы находимся в стадии эксперимента и хорошо продвигаемся с научной точки зрения по лекарству, которое нацелено на лечение коронавируса", — сказал он.
Ранее Мадуро заявил, что Венесуэльский институт научных исследований провел исследования молекулы DR10, которые дали положительные результаты и показали, что это эффективное лекарство от коронавируса. Эта молекула используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и лихорадки Эбола.