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Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Мадуро пожаловался на Facebook
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Facebook подверг цензуре его высказывания о лекарстве от коронавирусной инфекции, которое разрабатывает страна.

"Я хочу заявить, что подвергся цензуре со стороны Facebook, были удалены три мои публикации… где я говорил о молекуле DR10… Мы сделали то же самое, что и другие страны мира, сообщили, что мы находимся в стадии эксперимента и хорошо продвигаемся с научной точки зрения по лекарству, которое нацелено на лечение коронавируса", — сказал он.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэльский институт научных исследований провел исследования молекулы DR10, которые дали положительные результаты и показали, что это эффективное лекарство от коронавируса. Эта молекула используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и лихорадки Эбола.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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