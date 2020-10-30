Вакцинация в Европе пройдет одновременно

«Приоритетом является гарантия справедливого распределения вакцины между членами ЕС. Здесь у меня есть хорошая новость для вас: все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.