Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае 

Надводный мост протяжённостью 55 километров открыли на юге Китая . Он связывает Гонконг Макао и Чжухай.

Мост состоит из нескольких частей: надводной, подводной и искусственных островов. Суммарная длина надводных частей — 22,9 километра, подземного тоннеля — 6,7 километра. Кроме того, на мосту установлены специальные КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао, передаёт «Вечерняя Москва».

По словам строителей, мост прослужит как минимум 120 лет и способен выдержать любые природные явления, в частности цунами и тайфуны. Общий вес конструкций сооружения превысил 400 тысяч тонн.

На состоявшейся в городе Чжухай торжественной церемонии открытия присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин , глава администрации Гонконга Кэрри Лам , вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си и ещё около 700 гостей.

Подчёркивается, что время поездки по мосту из Гонконга в Чжухай займёт около 30 минут, по привычному маршруту — три часа.

Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун появилась в Китае ещё в конце 1980-х годов. В 2003 году центральное правительство КНР приступило к разработке проекта, в проектировании участвовали сотни научно-исследовательских организаций.