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Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае 

News.ru 38 минут назад
Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае
Фото: Unsplash
Надводный мост протяжённостью 55 километров открыли на юге Китая. Он связывает Гонконг, Макао и Чжухай.
Мост состоит из нескольких частей: надводной, подводной и искусственных островов. Суммарная длина надводных частей — 22,9 километра, подземного тоннеля — 6,7 километра. Кроме того, на мосту установлены специальные КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао, передаёт «Вечерняя Москва».
По словам строителей, мост прослужит как минимум 120 лет и способен выдержать любые природные явления, в частности цунами и тайфуны. Общий вес конструкций сооружения превысил 400 тысяч тонн.
На состоявшейся в городе Чжухай торжественной церемонии открытия присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си и ещё около 700 гостей.
Подчёркивается, что время поездки по мосту из Гонконга в Чжухай займёт около 30 минут, по привычному маршруту — три часа.
Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун появилась в Китае ещё в конце 1980-х годов. В 2003 году центральное правительство КНР приступило к разработке проекта, в проектировании участвовали сотни научно-исследовательских организаций.
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Комментарии
В мире , Кэрри Лам , Си Цзиньпин , МГУ , РПЦ , Гонконг , Китай , Макао
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