Трамп заявил, что он не политик

Мои заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона, потому что я не политик. Я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента, потому что я был избран, чтобы бороться за вас сильнее, чем кто-либо до меня, — написал Трамп.