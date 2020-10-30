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Трамп заявил, что не считает себя политиком 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Трамп заявил, что он не политик
Фото: Keiko Hiromi/AFLO
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает себя политиком. Соответствующая запись появилась в его Twitter.
Глава США подчеркнул, что не всегда играет «по правилам вашингтонского истеблишмента», поэтому его речи не похожи на речи типичных политиков.

Мои заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона, потому что я не политик. Я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента, потому что я был избран, чтобы бороться за вас сильнее, чем кто-либо до меня, — написал Трамп.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. На них ключевыми конкурентами станут действующий лидер страны Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.
Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп усомнился, что при президентстве Джо Байдена смогли бы изобрести вакцину от коронавируса. Об этом действующий президент США заявил во время речи на предвыборном митинге в штате Флорида.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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