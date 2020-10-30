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NYT: штаб Байдена избегает контактов с представителями других стран 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Штаб Байдена отказался от иностранных контактов
Фото: globallookpress.com
Сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена стараются не проводить встреч и консультаций с иностранными представителями, пишут американские СМИ.
По данным издания NYT, руководству штаба Байдена было дано указание отказываться почти от всех встреч с официальными лицами других стран, включая сотрудников дипмиссий в Вашингтоне. Такие меры приняты, чтобы впоследствии не возникло впечатления об иностранном вмешательстве в американские выборы.
Уточняется, что доступ к демократам закрыт в том числе сотрудникам британского посольства в США, которые ранее могли поддерживать контакты с сотрудниками штабов кандидатов в президенты, чтобы иметь представление о курсе и приоритетах потенциальных глав государства. Уточняется, что британский посол в США Карен Пирс поддерживала связь с лицами, которые не входили в ближайшее окружение Байдена.
Как утверждает NYT, представители некоторых стран пытались установить контакты с неофициальными помощниками кандидата от демократов и близкими к нему законодателями, а также с друзьями Байдена и другими связанными с ними лицами, приглашая их, в частности, на различные мероприятия.

Некоторых иностранных официальных лиц, которые в последние четыре года усердно культивировали связи с Трампом, его семьёй и ключевыми помощниками, перспектива победы Байдена вынуждает резко сменить акценты, — говорится в материале. Уточняется, что среди этих лиц есть представители ближневосточных стран.

Например, пишет NYT, некий иностранный чиновник попросил о встрече с бывшим заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном, который сейчас консультирует Байдена по вопросам внешней политики, но получил отказ, так как Блинкену до окончания выборов в США запрещены контакты с официальными лицами других государств.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. На них ключевыми конкурентами станут действующий лидер страны Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.
Как писал NEWS.ru ранее, американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает себя политиком. Соответствующая запись появилась в его Twitter.
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Комментарии
В мире , США , Карен Пирс , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Лондон , Нью-Йорк , Великобритания
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