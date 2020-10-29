Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе 

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Двое подростков из Великобритании погибли во время парасейлинга на отдыхе в Греции , сообщило издание Metro со ссылкой на береговую охрану.

Отмечается, что инцидент произошел на острове Родос в среду, 28 октября. Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе. В какой-то момент веревка, связывавшая парашют с моторной лодкой, порвалась, и их ветром отнесло на скалы.

Двое подростков, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, погибли. Их двоюродному брату удалось выжить. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

Полиция расследует инцидент, водителя катера и еще одного человека арестовали.