США предрекли судьбу Советского Союза

Ученый из Норвегии Йохан Галтунг считает, что уже в этом году США распадутся на 50 государств. Хотя ранее он заявлял, что США просуществуют до 2025 года.

«Еще большая агрессия лишь ускоряет развитие и развязку негативного сценария», — заявил эксперт.

Стоит отметить, что именно этот эксперт ранее предсказал развал СССР.

Галтунг отметил, что развал США произойдет из-за внешней политики Вашингтона. Прежде всего, на судьбу единой Америки могут повлиять такие события, как эпидемия коронавируса, к которой изначально в Белом доме отнеслись пренебрежительно. Из-за этого отношения до сих пор США остаются в лидерах по заражению коронавирусом и смертности.