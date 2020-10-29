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Ученый: США ждет судьба Советского Союза 

Свободная пресса 25 минут назад
США предрекли судьбу Советского Союза
Фото: flickr.com
Ученый из Норвегии Йохан Галтунг считает, что уже в этом году США распадутся на 50 государств. Хотя ранее он заявлял, что США просуществуют до 2025 года.

«Еще большая агрессия лишь ускоряет развитие и развязку негативного сценария», — заявил эксперт.

Стоит отметить, что именно этот эксперт ранее предсказал развал СССР.
Галтунг отметил, что развал США произойдет из-за внешней политики Вашингтона. Прежде всего, на судьбу единой Америки могут повлиять такие события, как эпидемия коронавируса, к которой изначально в Белом доме отнеслись пренебрежительно. Из-за этого отношения до сих пор США остаются в лидерах по заражению коронавирусом и смертности.
Вершиной айсберга станут предстоящие 3 ноября президентские выборы, результаты которых уже сейчас не готовы признать оба кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, пишет Утро.ru.
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