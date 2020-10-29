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«Теракт в Ницце — это только начало» 

Вероника Полынина 1 час назад
«Теракт в Ницце — это только начало»
Фото: Reuters
Террористические атаки во Франции стали последствием «сумасшедшей иммиграционной политики, проводимой во Франции с 1970-х годов». Об этом в интервью «Царьграду» заявила французская активистка Фабрис Сорлин.
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По словам Сорлин, насилие во Франции происходит от мигрантов. Помимо терактов, о которых узнал весь мир, в стране убивают, насилуют, крадут или забивают до смерти. Делают это мигранты, которым все сходит с рук из-за слабой судебной системы.

«Решим проблему в корне, и проблема исламизации Франции разрешится сама собой», — считает активистка.

По ее мнению, закрытие пары-тройки мечетей, депортация нескольких десятков радикалов, как делает правительство после каждой атаки, не решит проблему.
Активистка напомнила, что атаки в Ницце и других городах стали продолжением нападения на учителя, который демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. В ответ на убийство учителя правительство Франции распространило карикатуры в каждой школе. По мнению Сорлин, это ненужное действие шокировало мусульман по всему миру, и теперь они хотят отомстить.

«Пять террористических атак, от которых Франция пострадала в последние часы в таких разных городах, как Лион, Ницца, Париж, Авиньон и Монс, доказывают, что эти действия были организованы и спланированы. И следует опасаться, что это только начало», — заявила Фабрис Сорлин.

Как сообщал «Рамблер», утром во французской Ницце 25-летний уроженец Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в центре города. Он практически обезглавил двоих человек внутри базилики Нотр-Дам, еще одну женщину он смертельно ранил при попытке скрыться. Позже в тот же день произошло еще несколько попыток вооруженных нападений: в Авиньоне, Лионе, а также у посольства Франции в саудовской Джидде.
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В мире , Царьград ТВ
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