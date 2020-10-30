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России угрожает волна терроризма после нападений во Франции 

Ura.Ru 53 минуты назад
В нападениях во Франции увидели угрозу для России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Серия нападений во Франции может дать старт распространению радикального исламизма не только в Европе, но и в России. Таким мнением с URA.RU поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.
В Ницце неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Три человека погибли, еще несколько ранены. Как заявил журналистам мэр Ниццы Кристиан Эстрози, нападение в церкви совершил радикализированный мусульманин. Спустя пару часов в Авиньоне вооруженный ножом преступник с криками: «Аллах Акбар!» попытался напасть на полицейских. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь на поражение, нападавший скончался на месте происшествия.
Кандель не исключил, что эти события могут быть связаны с недавним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране не будут отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда, запрещенных в мусульманской религии. Однако реальную причину смогут установить только следственные органы.

«Полагаю, что случаи исламского терроризма будут учащаться, поскольку мусульманское население занимает значительную часть во многих европейских странах. Представители радикального ислама, которые воевали в Сирии и Ираке, уже давно просочились в Европу и будут продолжать там свою деятельность — теми методами, которые им присущи», — рассказал URA.RU Кандель.

По его словам, в России такие инциденты также могли произойти, однако их в большинстве случаев удавалось пресекать.

«Но не исключено, что такие случаи будут повторяться», — предупредил специалист.

Однако политолог Владимир Гельман в разговоре с URA.RU отметил, что инциденты, подобные произошедшим во Франции, хоть вспыхивают время от времени, но не носят массовый характер.

«Конечно, опасности есть и для других европейских стран, и для России. Полностью их избежать не удастся, но вполне в силах правоохранительных органов сделать так, чтобы они не были массовыми. Хотя даже то, что произошло во Франции, — отдельные случаи. И я думаю, что в ближайшем будущем дело ограничится такими единичными инцидентами», — считает эксперт.

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Комментарии 23
В мире , Происшествия , Павел Кандель , Кристиан Эстрози , Эммануэль Макрон , РАН , МВД , Авиньон , Джидда , Ницца , Саудовская Аравия , Франция , Черногория
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