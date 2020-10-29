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Трамп отреагировал на теракт в Ницце 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Трамп отреагировал на теракт в Ницце
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп выразил поддержку Франции после убийства трех человек в Ницце и заявил, что жители США соболезнуют французам.

«Наши сердца с народом Франции. Америка стоит вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе. Эти нападения радикальных исламистов должны прекратиться немедленно. Ни одна страна, Франция или другая, не будет мириться с этим», — заявил Трамп в своем Twitter.

Ранее свои соболезнования выражали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, премьер Испании Педро Санчес и премьер Нидерландов Марк Рютте.
В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.
Напомним также, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.
Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».
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Комментарии
В мире , Марк Рютте , Борис Джонсон , Педро Санчес , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , МВД
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