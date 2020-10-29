Трамп отреагировал на теракт в Ницце 

«Наши сердца с народом Франции. Америка стоит вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе. Эти нападения радикальных исламистов должны прекратиться немедленно. Ни одна страна, Франция или другая, не будет мириться с этим», — заявил Трамп в своем Twitter.