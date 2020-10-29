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В Германии произошел теракт: есть погибший 

Вероника Полынина 1 час назад
В Германии произошел теракт: есть погибший
Фото: Reuters
В Германии автомобиль протаранил толпу велосипедистов, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает издание Express.de.
Инцидент произошел в городе Кемпен в Северном Рейне — Вестфалии.
Сообщается о как минимум одном погибшем и трех раненых.
Велосипедисты ехали по тротуару, водитель по неизвестной пока причине съехал с правой полосы проезжей части на людей.
Пострадавших с места происшествия забрал спасательный вертолет.
Дорога перекрыта, на месте работает полиция.
Как сообщал «Рамблер», ранее в четверг 25-летний уроженец Туниса ворвался с ножом в собор Нотр-Дам в центре французской Ниццы. В результате нападения погибли три человека, еще несколько получили ранения. У двоих погибших были фактически отрезаны головы.
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