В Монреале полицейские застрелили мужчину с ножом

Сотрудники полиции канадского Монреаля застрелили на одной из улиц города мужчину, вооруженного ножом. Об этом в четверг сообщил телеканал СTV

Инцидент произошел рано утром, когда в полицию поступил телефонный звонок о неизвестном с ножом, который неадекватно себя ведет. После приезда полиции этот человек сначала пошел в сторону их патрульной машины, но затем развернулся и стал приближаться к другому припаркованному на улице автомобилю, в котором находился водитель. В этот момент полицейские вышли из машины, но мужчина с ножом резко пошел в их сторону, после чего стражи порядка начали стрелять.

От полученных ранений он умер в больнице.

По факту применения оружия полицейскими начато внутреннее расследование. Других подробностей не сообщается.