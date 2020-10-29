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СМИ: в Монреале полицейские застрелили мужчину с ножом 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Монреале полицейские застрелили мужчину с ножом
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции канадского Монреаля застрелили на одной из улиц города мужчину, вооруженного ножом. Об этом в четверг сообщил телеканал СTV.
Инцидент произошел рано утром, когда в полицию поступил телефонный звонок о неизвестном с ножом, который неадекватно себя ведет. После приезда полиции этот человек сначала пошел в сторону их патрульной машины, но затем развернулся и стал приближаться к другому припаркованному на улице автомобилю, в котором находился водитель. В этот момент полицейские вышли из машины, но мужчина с ножом резко пошел в их сторону, после чего стражи порядка начали стрелять.
От полученных ранений он умер в больнице.
По факту применения оружия полицейскими начато внутреннее расследование. Других подробностей не сообщается.
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В мире , Происшествия , Канада , Монреаль
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