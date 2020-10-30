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Белоруссия закрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 54 минуты назад
Белоруссия временно ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, заявил официальный представитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
Ограничения касаются отдельных категорий физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, под них не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами, передает БелТА со ссылкой на Бычковского.
Также ограничения не распространяются на водителе транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
При этом пункт пропуска в национальном аэропорте Минск функционирует без этих ограничений.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что граница Белоруссии и Литвы закрыта из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал демонстрантов, игнорирующих эпидемиологические ограничения, более ответственно относиться к мерам предосторожности. Вместе с тем Лукашенко сообщил, что Белоруссия выработала алгоритм действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. По его словам, губернаторы возглавят работу по контролю за реализацией мер профилактики коронавируса и организацией лечебного процесса. Он также отметил, что власти республики «очень хорошо сработали» в период первой волны коронавирусной инфекции. Также Лукашенко заявлял о финансировании Польшей и Литвой бастующих рабочих.
В конце октября сотрудники погранслужбы Белоруссии не пустили в страну 595 иностранных граждан «крепкого, спортивного телосложения». Большинство лиц, которым отказали во въезде, были гражданами Украины, Польши и Литвы.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Антон Бычковский , Александр Лукашенко , Латвия , Литва , Минск , Польша
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