Ещё
Далее:
Читайте также:
Новинки кино
Новинки кино Смотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Азербайджан выдвинул условие согласия на миротворцев в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Баку выдвинул условие согласия на миротворцев в Карабахе
Фото: РИА Новости
Введение миротворческой миссии в Нагорном Карабахе может состояться только с одобрения Азербайджана, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Любое размещение миротворцев на суверенной азербайджанской территории требует согласия правительства Азербайджана», — заявил Байрамов РИА «Новости».

По его словам, миротворческая миссия — один из элементов урегулирования конфликта и часть базовых принципов, которые в основе мирных переговоров.

«Об этом говорится в решении будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, в котором Группе планирования высокого уровня поручается разработка плана по созданию, определению структуры и деятельности многонациональных миротворческих сил ОБСЕ в Нагорном Карабахе», — сказал азербайджанский лидер.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса Лукашенко объяснил отставку силовиков Лукашенко объяснил отставку силовиков Сноуден станет отцом Сноуден станет отцом
Комментарии 2
В мире , Война, Карабах , Джейхун Байрамов , Дональд Трамп , Арцрун Ованнисян , Араик Арутюнян , Министерство обороны , ОБСЕ , РИА Новости , Азербайджан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сами не справимся»: Макрон захотел поддержки России
«Сами не справимся»: Макрон захотел поддержки России
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Москва поставила крест на Зеленском
Москва поставила крест на Зеленском
Армения отступила в Нагорном Карабахе
Армения отступила в Нагорном Карабахе
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
00:45
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
Происшествия
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение