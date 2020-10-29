Баку выдвинул условие согласия на миротворцев в Карабахе

«Об этом говорится в решении будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, в котором Группе планирования высокого уровня поручается разработка плана по созданию, определению структуры и деятельности многонациональных миротворческих сил ОБСЕ в Нагорном Карабахе», — сказал азербайджанский лидер.