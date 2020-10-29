Лукашенко поручил закрыть белорусскую границу 

«Им, полякам, нужна вся Белоруссия. Вы знаете, даже если НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», — сказал он, отметив, что в особой опасности находятся западные области страны.