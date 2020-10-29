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Лукашенко поручил закрыть белорусскую границу 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко поручил закрыть белорусскую границу
Фото: EPA / ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время назначения новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны. Об этом сообщает БЕЛТА.
Вместе с тем глава республики заявил, что не стоит делать границу железным занавесом. Какой именно участок границы требуется закрыть, Лукашенко не уточнил.

«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — заявил он.

Ранее 29 октября Лукашенко заявил, что стране угрожает НАТО, и в первую очередь Польша. Он пообещал, что власти окажут сопротивление в случае агрессии.

«Им, полякам, нужна вся Белоруссия. Вы знаете, даже если НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», — сказал он, отметив, что в особой опасности находятся западные области страны.

«Это был мой приказ»: Лукашенко сделал признание
Также Лукашенко поручил сделать неформальной работу народных дружин и проработать вопрос возможности обеспечения их оружием.
26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , НАТО
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