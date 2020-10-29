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Еще один теракт: во Франции предотвратили нападение 

Вероника Полынина 1 час назад
Во французском Лионе задержан мужчина с ножом, сообщают местные СМИ.
По версии властей, он планировал нападение. Подозреваемый — уроженец Афганистана 1994 года рождения.
По всей стране объявлен максимальный уровень террористической опасности.
Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», в Ницце вооруженный ножом мужчина убил трех прихожан собора Нотр-Дам в центре города. На место теракта прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.
Позже было предотвращено нападение в Авиньоне. Мужчина с ножом намеревался атаковать полицейских, его застрелили. Кроме того, в саудовской Джидде неизвестный пытался напасть на охрану посольства Франции, нападавшего задержали.
В середине октября родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца был застрелен сотрудниками полиции после того, как отказался сдаться. 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе церемонии прощания с Пати заявил, что Франция будет защищать свободу и высоко держать планку светского образования и не откажется от карикатур и рисунков.
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В мире , Видео , Происшествия , Эммануэль Макрон
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