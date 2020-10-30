Европа пошла на уступки США

Евросоюз собирается разрешить третьим странам участвовать в совместных европейских проектах. Это может частично устранить негативные моменты от выхода Великобритании из состава объединения, а также снять вопрос о торговых пошлинах со стороны США , недовольных самостоятельностью ЕС. При этом ряд текущих проектов Брюсселя в будущем может привести к реализации амбициозной идеи по созданию армии Европы.

Евросоюз собирается разрешить государствам, не входящим в состав объединения, участвовать в будущих совместных европейских оборонных проектах. Как сообщает Reuters, в первую очередь, эти меры касаются США и Великобритании. Источники агентства отмечают, что проекты могут быть самые разные, к примеру, по совместной разработке вооружений. Однако участие стран, не являющихся, членами ЕС, будет возможно только в исключительных случаях.

Это решение имеет особое значение, поскольку фактически закрывает две главные проблемы для Евросоюза, связанные с его масштабным оборонным пактом «Постоянное структурированное сотрудничество» (PESCO). Основная цель программы — совместное финансирование, развитие и развертывание вооруженных сил.

Пакт начал действовать три года назад, в него вошли все страны Евросоюза, за исключением Дании Мальты и Великобритании. Собственно, отсутствие Лондона и стало первой проблемой для PESCO. Проект отчасти должен был продемонстрировать единство ЕС на фоне Brexit, но на практике отсутствие Соединенного Королевства не слишком выгодно при создании общеевропейской оборонной структуры.

Возможное подключение Великобритании к программе было прописано в самом начале этого процесса, а теперь идея вполне может получить реальное воплощение. Конечно, если Лондон согласится пойти на это, при условии не слишком позитивных переговоров с ЕС о его выходе из объединения.

Вторая проблема касалась США, которые изначально негативно восприняли PESCO. С точки зрения Вашингтона, проект мог привести к дублированию военных функций ЕС и НАТО , возникновению конкуренции между этими организациями, появлению проблемы совместимости различных военных систем, а также распылению средств.

По сути, больше всего США волновало то, что Брюссель усложнил доступ американских компаний для участия в европейских оборонных проектах. Вашингтон угрожал ввести торговые ограничения на оборонную промышленность ЕС, если эта ситуация не изменится.

При этом Евросоюз с обвинениями США был не согласен, отказываясь соглашаться с тем, что доступ к оборонным проектам был ограничен. Более того, в Брюсселе не видели никаких угроз для взаимодействия с НАТО или появления конкуренции.

Впрочем, разрешение на участие в проектах стран — не членов ЕС, как ожидается, должно снять этот вопрос с повестки. Хотя, возможно, в США также негативно расценят необходимость соблюдения определенных условий, которые пока до конца неизвестны.

Избирательный подход Европы

Подключение сторонних государств к европейским оборонным проектам источники Reuters сравнивают с находкой недостающей части головоломки.

Только вот такой доступ смогут получить далеко не все. Во-первых, в списке вряд ли будет Турция, несмотря на ее членство в НАТО и статус кандидата на вступление в ЕС.

С точки зрения европейских дипломатов, Анкара не проходит по требованиям оборонного пакта Евросоюза, который призывает все государства, не входящие в объединение, поддерживать и отстаивать европейские ценности для сотрудничества.

У Турции с этим, действительно, наблюдаются определенные проблемы. По выводам Еврокомиссии , страна разрушает демократию и не имеет независимую судебную систему, все дальше удаляясь от вступления в ЕС. Своеобразный разворот Анкары от Запада также неплохо иллюстрирует ее конфликт с Грецией и Кипром в Средиземноморье.

Кроме того, в списке, скорее всего, не будет России,

с учетом общего курса НАТО и США на «сдерживание» Москвы. Это вполне актуально и для PESCO, так как в Брюсселе считают программу в каком-то смысле дополнением альянса.

Однако постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью Die Welt еще в апреле говорил, что Москва готова к сотрудничеству с государствами-членами программы PESCO.

«Можно было бы представить себе, например, сотрудничество с ЕС в области киберзащиты или в сфере логистики, или же наши войска и специалисты могли бы поддерживать операции ЕС в третьих странах», — отмечал дипломат.

Примеры военного сотрудничества между Россией и Евросоюзом имеются: стороны кооперировались в рамках борьбы с сомалийскими пиратами, а также Москва поставляла Брюсселю вертолеты для миротворческой операции в Чаде.

План на единство

В рамках PESCO пока проходит 47 проектов, большая часть из которых была запущена два года назад. Они делятся на два типа: создание нового вооружения и повышение боеготовности сил. Помимо этого, программа включает 20 обязательств, которые взяли на себя государства-участники.

Во многом они перекликаются с НАТО, к примеру, стороны также обязали повышать свои расходы на оборону, что опять-таки вызывает недовольство США, так как они пытаются добиться этого от стран блока.

Среди ключевых проектов PESCO стоит выделить ряд инициатив в сфере военной мобильности. Речь идет о повышении пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы, что необходимо для быстрой и беспрепятственной переброски военной техники на территории ЕС.

Направление этой переброски официально не уточняются, но европейские СМИ называют главной целью границы с Россией, которая с начала украинского конфликта в 2014 году воспринимается Брюсселем как одна из возможных угроз.

Собственного, этим отчасти оправдывается поддержка курса на «сдерживание» Москвы, хотя и с открытой возможностью для диалога.

К слову, говоря о европейских усилиях по совместным оборонным проектам, нельзя обойти стороной создание Европейского оборонного фонда, направленного на повышение конкурентоспособности европейской оборонной промышленности и эффективности развития военных технологий.

В мае Еврокомиссия предложила выделить €7 млрд на эту инициативу в семилетнем бюджете Евросоюза. Это решение — ответ на требования Германии и Франции по углублению военного сотрудничества внутри ЕС на фоне разочарования Берлина и Парижа в США.

Фонд должен полноценно заработать уже в 2021 году, что создаст больше возможностей для совместных проектов Евросоюза по разработке новых вооружений и технологий. А это может стать первым шагом к воплощению идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

Французский лидер уже два года говорит, что Европа должна иметь возможность защитить себя без США. Однако на данный момент создание армии ЕС выглядит несколько утопичным как минимум из-за отсутствия единого мнения на этот счет внутри самой Европы.

Для восточноевропейских государств поддержка НАТО и США дело решенное: они вместе с Вашингтоном требуют от Западной Европы выделять больше средств на оборону. Да и для Германии альянс пока сохраняет свою актуальность, что делает создание армии лишним. Второй момент — отсутствие средств для воплощения этой идеи, но его в будущем, скорее всего, может устранить оборонный фонд Европы.