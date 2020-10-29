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Черноморский флот начал слежение за кораблями НАТО 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Черноморский флот начал слежение за кораблями НАТО
Фото: ТАСС
Силы российского Черноморского флота начали непрерывное слежение за группой военных кораблей НАТО, зашедших сегодня в Черное море. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной России пишет РИА Новости.

«Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в составе группы корабли ВМС Греции, Франции, Италии и Испании.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские специалисты уличили НАТО в отработке удара по югу РФ. Инцидент произошел 4 сентября, когда над акваторией Черного моря появились пять американских и английских самолетов-разведчиков, один стратегический беспилотник. Операцию прикрывали два польских и два украинских истребителя.
В результате авиационная группа приблизилась к российским границам на расстояние в 15 км, при этом проводя разведку на 600 км вглубь России. По тревоге были подняты восемь российских истребителей.
Российские военные эксперты посчитали проведенную операция «отработкой авиаудара по военным объектам на территории южных регионов РФ».
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В мире , НЦУО РФ , НАТО , РИА Новости
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