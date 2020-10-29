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«Нас предупреждали»: священник из Ниццы о нападении 

ТК «Звезда» и ещё 7 2 часа назад
«Нас предупреждали»: священник из Ниццы о нападении
Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы.
Священник из Ниццы Жиль Флорини заявил, что получал предупреждения о возможных нападениях в преддверии Дня всех святых (1 ноября).

«В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых могут произойти дополнительные нападения», — отметил священник в эфире телеканала BFMTV.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Данные о пострадавших уточняются.
Произошедшее осудили в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедию абсолютно ужасающей.
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