«Нас предупреждали»: священник из Ниццы о нападении 

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы

Священник из Ниццы Жиль Флорини заявил, что получал предупреждения о возможных нападениях в преддверии Дня всех святых (1 ноября).

«В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых могут произойти дополнительные нападения», — отметил священник в эфире телеканала BFMTV.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Данные о пострадавших уточняются.