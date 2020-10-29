Раскрыт план Ирана по Карабаху

Иранский план по Карабаху включает «прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и недопущение атак на гражданские население и объекты».

Реализация этого плана в несколько этапов может привести к прочному миру и положить конец существующему конфликту и, конечно же, оккупации территорий Азербайджана. Ключевой темой инициативы является прекращение конфликта и начало диалога с помощью влиятельных стран для обеспечения мира, — сказал Аракчи, отметив, что предусмотрены также «защита прав нацменьшинств и гуманитарных прав».

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Баку обвинил Армению в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вопреки согласованному между сторонами конфликта режиму прекращения огня.