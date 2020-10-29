Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Когда Крым станет русским»: Великий Гаон предсказал приход «Избавителя» 

Мария Иванова 1 час назад
Великий Гаон предсказал приход «Избавителя»
Фото: depositphotos.com
Раввин, каббалист, один из авторитетов ортодоксального еврейства Элияху бен Шломо Залман (Великий Гаон) предсказывал пришествие «Избавителя» после присоединения Крыма к России. Об этом рассказал «Царьград».
Канал отмечает, что пророчества Гаона, жившего в XVIII веке, считались утерянными, но не так давно их обнародовал его правнук.
Из опубликованных родственником Гаона бумаг следует, что между присоединением Крыма к России и появлением «Избавителя» произойдет еще одно значимое событие — конфликт России и Турции. Гаон считал, что корабли России пройдут через проливы Босфор и Дарданеллы, после чего появится некий «Мессия».
«Царьград» отмечает, что, по мнению некоторых толкователей, «Избавитель-Мессия» в предсказаниях Гаона — не человек, а целый период, «золотой век» России.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России.
Выложено пророчество итальянской ясновидящей об «очень интересном будущем» России
«Непознанный Мир» рассказал, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».
В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии 4
В мире , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
«Дебилы»: Познер обрушился на россиян
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Видео
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
02:33
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
Шоу-бизнес
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
00:45
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
02:08
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
Происшествия
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
00:51
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
Происшествия
Электростанция нового поколения попала на видео
02:41
Электростанция нового поколения попала на видео
Наука и техника
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
01:44
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
Происшествия
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
00:58
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение