Обвинения в кибератаках на США попали на видео 

Высокопоставленные чиновники США обвиняют Российскую Федерацию в кибератаках.
"Ни одна страна не применяла свой потенциал в кибервойне так коварно и безответственно, как Россия, нанесшая беспрецедентный и бессмысленный сопутствующий ущерб для достижения локальных тактических целей из мелочной злобы. Злоумышленники, которым не понравились международные санкции за российскую государственную программу допинга — то есть мошенничества — поставили задачу сорвать Олимпиаду (зимние игры в Пхенчхане в 2018 году). В этой кибератаке мы видим уровень эмоционального развития капризного ребенка в сочетании с ресурсами целой державы", — заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.