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Обвинения в кибератаках на США попали на видео 

Вадим Дроздов 30 минут назад
Высокопоставленные чиновники США обвиняют Российскую Федерацию в кибератаках.
"Ни одна страна не применяла свой потенциал в кибервойне так коварно и безответственно, как Россия, нанесшая беспрецедентный и бессмысленный сопутствующий ущерб для достижения локальных тактических целей из мелочной злобы. Злоумышленники, которым не понравились международные санкции за российскую государственную программу допинга — то есть мошенничества — поставили задачу сорвать Олимпиаду (зимние игры в Пхенчхане в 2018 году). В этой кибератаке мы видим уровень эмоционального развития капризного ребенка в сочетании с ресурсами целой державы", — заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.
В мире , Видео , Джон Демерс
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