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Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час 

Российская Газета и ещё 3 11 минут назад
В США водят комендантский час
Фото: Reuters
В американском городе Филадельфия из-за беспорядков ввели комендантский час. С девяти вечера и до шести утра покидать свои дома местные жители могут только для поездок на работу или к врачу. Исключение было сделано лишь для сотрудников СМИ. Им разрешили исполнять свои профессиональные обязанности и ночью, сообщает ТАСС.
Поводом для протестов стал инцидент, произошедший 26 октября. В тот день сотрудники полиции застрелили темнокожего парня Уолтера Уоллеса, отказавшегося исполнять требования стражей порядка. Беспорядки продолжаются вторые сутки, задержаны более 170 человек. В стычках пострадали свыше 50 полицейских. В Филадельфию была направлена Нацгвардия.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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