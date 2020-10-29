Во Франции фиксируется значительный рост заражения коронавирусом, из-за чего власти снова примут чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией и введут повторный карантин. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон.

Повторный карантин подразумевает меры самоизоляцию и закрытие ресторанов, которые были в прошлый раз. В отличие от жестких мер, которые предпринимались ранее, теперь во Франции продолжат работать школы и госучреждения.

Покидать квартиры можно будет только при наличии уважительной причины, в все магазины кроме продовольственных будут закрыты.

При этом, Франция закроет границы, въезд будет возможен только для граждан страны.