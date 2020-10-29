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Макрон объявил о возвращении строгого карантина во Франции

Русская Планета
1 час назад
Во Франции фиксируется значительный рост заражения коронавирусом, из-за чего власти снова примут чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией и введут повторный карантин. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон.
Повторный карантин подразумевает меры самоизоляцию и закрытие ресторанов, которые были в прошлый раз. В отличие от жестких мер, которые предпринимались ранее, теперь во Франции продолжат работать школы и госучреждения.
Покидать квартиры можно будет только при наличии уважительной причины, в все магазины кроме продовольственных будут закрыты.
При этом, Франция закроет границы, въезд будет возможен только для граждан страны.
Меры начнут действовать с 30 октября. Первый этап продлится 15 дней, передаёт «Коммерсантъ».
В мире,Видео,Франция,
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