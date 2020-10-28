Карантин и бандиты: как пандемия бьёт по рэкетирам 

Массовые протесты против карантина на юге Италии подстрекают мафиозные кланы, сообщили в итальянской полиции. По словам стражей порядка, организованная преступность серьёзно пострадала от коронавирусных ограничений первой волны и намерена не допустить повторения локдауна. Ситуация характерна и для преступных групп в других странах, которых пандемия вынудила пересмотреть свои подходы к «бизнесу».

С 26 октября в Италии вступили в силу новые правила противодействия коронавирусу, согласно которым должны закрыться фитнес-центры, бассейны, театры, кинозалы, а кафе и рестораны будут прекращать работу уже в шесть вечера. Новый виток ограничений спровоцировал уличные выступления.

Демонстрации против ужесточения правил проходят по всей Италии, но на юге страны они быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители полагают, что за этим стоит местная мафия, так как предприниматели и простые граждане не заинтересованы в насилии. В частности, полицейским удалось идентифицировать среди протестующих в Неаполе членов клана Каморра, которые атаковали стражей порядка и направляли других участников акции, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью.

200 скутеров следовали за демонстрацией, а затем, после сигнала, начали атаку на представителей властей, — рассказал итальянской газете Il Mattino прокурор Федерико Кафьеро Де Рахо. — Это было такое насилие, на которое не способны владельцы ресторанов или рабочие.

Мафия сеет хаос на улицах, потому что карантин больно бьёт по её доходам. По оценкам полиции, она потеряла 60% своего обычного заработка. В условиях сокращения международного авиасообщения и усиления контроля за существующими рейсами преступникам стало сложнее переправлять наркотики. Кроме того, полиция теперь регулярно устраивает проверки клубов и ресторанов на предмет соответствия коронавирусным ограничениям, а это был один из основных каналов сбыта наркотических веществ. Времена для рэкета тоже настали не самые лучшие: владельцы торговых точек несут рекордные убытки и больше не могут отдавать мафии процент от своего заработка.

Тем не менее крупные кланы нашли выход из ситуации и начали оказывать помощь малоимущим гражданам «в кредит». За продуктовые пакеты придётся расплатиться услугами после окончания карантина, например, выступить подставным лицом или спрятать у себя нелегальный товар. Специалисты опасаются, что за счёт расширения сети пособников после пандемии итальянская мафия вернёт себе влияние, растерянное в последние годы.

В Великобритании наркодилеры нашли свой выход из карантина — использовать в качестве курьеров школьников, к которым обычно меньше вопросов со стороны полиции. До сентября все британские подростки находились на дистанционном обучении. Но вместо того чтобы сидеть дома, многие из них решили подзаработать нелегально и так и не вернулись в школы в сентябре. Если обычно посещаемость учебных заведений в Британии составляла 95%, то после карантина она упала до 88%.

Пропуск школы может быть признаком того, что дети подвергаются ужасающей эксплуатации, которая может быть связана с торговлей наркотиками, — считает руководитель национальной программы благотворительной организации National Disrupting Exploitation Бекки Федия.

Убытки несут также печально известные мексиканские наркокартели. Пандемия нарушила маршруты поставок группировки Jalisco Nueva Generacion в Тихом океане, а картель Union Tepito испытывает похожие проблемы в Мексиканском заливе. Страдают и другие виды преступной деятельности, с которыми связаны картели — похищения людей, вымогательство и контрабанда бензина. Первые два — из-за того, что все потенциальные жертвы сидят дома, а последнее — из-за падения цен на нефть, удешевившего бензин и сделавшего его контрабанду невыгодной.

Специалисты прогнозируют, что крупные картели вроде Jalisco Nueva Generacion переживут кризис, а более мелкие прекратят существование либо хуже — перейдут к вооружённым ограблениям и станут более жестокими в попытке вернуть себе потерянные доходы.

Азиатская мафия тем временем пользуется запретом Китая на торговлю дикими животными. Ограничения были введены, потому что вспышка коронавируса в Ухани, предположительно, началась с рынка, где торговали зверями. Но запрос на диких питомцев и части их тел, используемые в традиционной китайской медицине, никуда не делся, поэтому преступники запустили нелегальную торговлю этим товаром.