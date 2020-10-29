Белоруссия: забастовка не случилась. Но все-таки была

Эксперт Института внешней политики Финляндии признает, что общенациональная забастовка 26 октября, к которой граждан Белоруссии призвала оппозиция, не случилась. Но забастовка все-таки была, и была не напрасной, рассуждает она. И объясняет, почему. И почему элита страны лояльна к Лукашенко.

Фото: © Пресс-служба президента Республики Беларусь © Пресс-служба президента Республики Беларусь

Белорусская оппозиция призвала граждан страны выйти 26 октября на общенациональную забастовку. Сейчас она продолжается в меньшем масштабе. Цель забастовки — сместить президента Александра Лукашенко

По мнению эксперта Института внешней политики Финляндии Кристиины Сильван (Kristiina Silvan), об общенациональной забастовке сейчас говорить сложно.

«В целом забастовка удалась. Бастовать вышли сотни сотрудников государственных и частных предприятий. Правда, об общенациональной забастовке пока говорить не приходится», — считает Сильван.

«Многие не захотели участвовать в забастовке попросту из-за негативных последствий для себя лично».

По мнению Сильван, забастовка все же не была напрасной.

«Оппозиция еще раз смогла показать, что отставки Лукашенко хотят тысячи человек, и, вероятно, даже больше. Должно быть, это придало сил протестным движениям».

Эксперт считает, что на следующих выборах Лукашенко уже не выдвинет свою кандидатуру

Сильван говорит, что забастовка по-прежнему проводится, правда, в меньшем масштабе. Сейчас оппозиция придумывает новые способы давления на диктатора Лукашенко.

«Государственная элита по-прежнему лояльна к Лукашенко. Причина в том, что Россия решила поддерживать Белоруссию. Поддержка России — сигнал ближайшему окружению Лукашенко о том, что он сможет справиться с этим кризисом».

«В Белоруссии наверняка сейчас много размышляют о том, что же делать. Одними протестами, хоть и с участием нескольких десятков или даже сотен тысяч человек, добиться отставки Лукашенко не получается».

Забастовка началась спустя три месяца после президентских выборов, результаты которых считаются сфабрикованными.

Эксперт считает, что ситуация сможет измениться только к следующим выборам, которые пройдут в 2025 году.

«Думаю, на следующих президентских выборах он больше не будет выдвигать свою кандидатуру, вероятно, уже появятся договоренности о передачи власти. Так что сейчас речь идет скорее о месяцах и годах, нежели о днях и неделях».