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Меркель объявила новый карантинный режим в Германии 

Вероника Полынина 1 час назад
Меркель ввела «ограниченный карантин» в Германии
Фото: Reuters
В Германии со 2 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу. Об этом, как передает RT, объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель назвала новые ограничения «ограниченным карантином». Он продлится до конца ноября.
В частности, в стране закроются фитнес-центры, бары, кафе, театры, концертные залы и другие досуговые учреждения. При этом школы, детские сады и магазины продолжат работать. Заведения общепита будут продавать еду навынос.
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Встречи вне дома будут разрешены в количестве не более 10 человек и между членами не более чем двух домохозяйств.
Гостиницы в ФРГ продолжат принимать посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями.
Необходимость вводимых мер канцлер Меркель мотивировала тем, что в последние 10 дней число пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло вдвое, за последние 9 дней также удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Чтобы не допустить перегрузки национальной системы здравоохранения, необходимо действовать без промедления, подчеркнула канцлер.
Как сообщал «Рамблер», в Германии за последние сутки выявлено 14 964 новых случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель с начала пандемии.
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В мире , Ангела Меркель
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