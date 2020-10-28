Меркель ввела «ограниченный карантин» в Германии

Меркель назвала новые ограничения «ограниченным карантином». Он продлится до конца ноября.

В частности, в стране закроются фитнес-центры, бары, кафе, театры, концертные залы и другие досуговые учреждения. При этом школы, детские сады и магазины продолжат работать. Заведения общепита будут продавать еду навынос.

Встречи вне дома будут разрешены в количестве не более 10 человек и между членами не более чем двух домохозяйств.

Гостиницы в ФРГ продолжат принимать посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями.

Необходимость вводимых мер канцлер Меркель мотивировала тем, что в последние 10 дней число пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло вдвое, за последние 9 дней также удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Чтобы не допустить перегрузки национальной системы здравоохранения, необходимо действовать без промедления, подчеркнула канцлер.

Как сообщал «Рамблер», в Германии за последние сутки выявлено 14 964 новых случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель с начала пандемии.