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Белорусская оппозиция объявила о создании новой структуры

РИА Новости
29 минут назад
Белорусская оппозиция объявила о создании новой структуры – Национального антикризисного управления (НАУ), которая будет призвана решать возникающие перед страной задачи в случае ухода действующего главы государства Александра Лукашенко.
Оппозиция Белоруссии создала новую структуру
Фото: Sputnik / Виктор ТолочкоSputnik / Виктор Толочко
Предыдущий созданный белорусской оппозицией орган - координационный совет - стал основанием для возбуждения дела по уголовной статье о призывах к захвату власти. Сейчас все семь членов президиума совета арестованы или находятся за границей, а инициатор создания совета - экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - выехала в Литву. Среди требований координационного совета - назначение в стране новых выборов и переговоры с действующими властями.
"Павел Латушко, член президиума КС (координационного совета белорусской оппозиции - ред.), вместе с представителями демократических политических сил Беларуси объявляют о создании Народного Антикризисного Управления (НАУ)", - сообщил Латушко в своем Telegram-канале.
Как объяснил оппозиционер, в то время как КС предназначен для переговорных процессов, НАУ "будет органом, обеспечивающим достижение целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам".
Политик пояснил, что новый орган "будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству".
Ожидается, что руководить НАУ будет сам Латушко. Он указал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и координационного совета "выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие".
Как отметил Латушко, команда новой оппозиционной структуры в настоящее время формируется.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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