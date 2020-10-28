России предрекли поражение в случае войны с Турцией

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН высказал мнение, что риторика Эрдогана в адрес России повышает вероятность прямого столкновения двух стран в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию в «нападении на учебный лагерь оппозиции» в сирийском Идлибе. Он заявил, что это говорит об отсутствии у России «желания там устойчивого мира и спокойствия»

Ранее сирийские СМИ сообщали, что в результате авиаудара российских ВКС по тренировочному лагерю террористической группировки в провинции Идлиб было уничтожено более 40 боевиков и не менее 60 ранены.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН высказал мнение, что риторика Эрдогана в адрес России повышает вероятность прямого столкновения двух стран в Сирии.

«Такой конфликт становится все более и более вероятным. Эрдоган не боится Кремля, он не считает Путина равным соперником и противником. Он понимает, что в случае большой войны с Турцией Кремлю придется воевать еще и с Украиной. В случае войны с Турцией мы можем получить не один, а три фронта: в Донбассе, в Закавказье с Азербайджаном — даже если там не будет боевых действий, придется держать войска, — и в Сирии. Причем в Сирии в случае войны с Турцией группировка будет обречена», — указал Стрелков.

Он напомнил, что Турция руками Азербайджана при активном участии собственных подразделений спецназа, авиации, своего генерального штаба, который фактически руководит военными действиями, «сейчас уже ведет войну в Армении ».

«Для турок сейчас с точки зрения их внутриполитического и экономического положения война, пусть даже тяжелая, но победоносная, выгодна. Во-первых, это укрепит власть Эрдогана, во-вторых, за счет войны они могут преодолеть нарастающие внутриполитические и экономические проблемы. Мобилизация населения, мобилизация экономики — у Турции достаточно мощная производящая экономика, в отличие от нашей сырьевой. Поэтому Эрдоган может пойти на войну, если будет уверен, что сможет одержать в ней победу. Нужно также иметь в виду, что война может не быть предрешена решением Эрдогана или Кремля, но совокупность факторов, нарастающих конфликтов может привести к вооруженному столкновению независимо от прямого указания Анкары или Москвы. Причем Анкаре в данном случае принадлежит инициатива. Я полагаю, в самое ближайшее время турки нанесут удары возмездия по сирийским войскам в северной Сирии. Сейчас они выводят оттуда ряд опорных пунктов, которые, как они полагают, могут быть уязвимы в случае полномасштабных боевых действий. Я рассматриваю вывод турецких опорных пунктов из глубины территории Идлиба именно с этой точки зрения», — отметил собеседник НСН.

Он объяснил, почему шансы на победу над Турцией в Сирии у России невелики.

«Изначально операция Российской Федерации в Сирии чрезвычайно уязвима с точки зрения снабжения и позиции Турции. Альтернативой снабжения через Босфор и Дарданеллы, которые в случае любого серьезного конфликта с Турцией будут перекрыты, выступает очень дальний и очень неудобный маршрут через Балтику, Атлантику, Гибралтар и на Сирию. Только так можно будет обеспечить достаточное снабжение группировки, которая там развернута», — пояснил Стрелков.

Есть еще «кривой» маршрут через Иран, который выглядит еще более проблематичным, добавил он.

«Это через Астрахань, северный Иран, далее сухопутно через частично контролируемые Ираном районы северного Ирака и уже непосредственно в Сирии через районы, которые контролируются иранским ополчением. Но этот маршрут чрезвычайно неудобен, поскольку тяжелую технику, которую все страны мира по-прежнему перебрасывают железнодорожным транспортом, везти будет не на чем. Ей придется двигаться своим ходом, а это чрезвычайно тяжело и быстро вырабатывает ресурс. Не говоря уже о том, что в случае прямого столкновения с Турцией Азербайджан, скорее всего, заблокирует Каспийское море. То есть боевые действия придется вести и в Закавказье — возникнет еще один фронт. Во-вторых, все маршруты перевозки по суше будут чрезвычайно уязвимы для ударов с воздуха со стороны Турции. Можно считать, что сухопутный маршрут работать не будет», — сказал экс-министр ДНР.

А морской маршрут Турция тоже может перекрыть своим достаточно сильным средиземноморским флотом, взяв под контроль восточное Средиземноморье.

«В Сирии у нас только один порт — Тартус. Подходы к нему турецкий флот сможет заблокировать достаточно легко. Российская группировка, которая там есть, уступает турецкому флоту. А нарастить ее, собрав корабли со всех океанов и морей, Российская Федерация вряд ли сможет. Поэтому в случае прямого вооруженного конфликта с Турцией российская группировка в Сирии будет заблокирована, причем и с воздуха тоже. Турки смогут закрыть воздушное пространство, у них для этого сил достаточно. Эта группировка будет обречена вести боевые действия в условиях быстро сокращающихся запасов вооружений, боеприпасов, ГСМ. Учитывая общее превосходство турок в сухопутных силах, она может быть вместе с сирийской армией разбита достаточно быстро. Прямо скажем — разгромлена», — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, война с Турцией будет иметь серьезные последствия для ситуации внутри России.

«Если будет прямое столкновение с Турцией, вылезут все проблемы, которые накопились за 20 лет правления Путина и 10 лет правления Ельцина. И все мультфильмы про наши якобы непобедимые вооруженные силы не смогут больше скрывать реальность. Российская Федерация к серьезной большой войне не готова совсем. Это может привести к серьезным внутриполитическим потрясениям и установлению в Российской Федерации военной диктатуры. Это будут люди, которые захотят сместить Путина, из его собственного окружения», — заключил собеседник НСН.

Напомним, Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженной оппозиции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории Идлиба находятся наблюдательные посты турецкой армии, военные России и Турции проводят в провинции совместные патрулирования.