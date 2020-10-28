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Сотни сторонников Трампа отправились на встречу с ним и застряли на холоде 

Lenta.ru 1 час назад
Сотни сторонников Трампа застряли на холоде
Фото: Reuters
Сотни сторонников президента США Дональда Трампа застряли без крыши над головой на холоде после того, как отправились на предвыборную встречу с ним в городе Омаха в штате Небраска. Об этом сообщает The Washington Post.
Встреча прошла в аэропорту Эппли, выступление президента состоялось на отдаленной от парковок площадке. После того, как оно завершилось, посетителей должны были развезти к их машинам подготовленные для этого автобусы, однако они застряли в пробках на подъезде к аэропорту. Одновременно с этим похолодало. Среди ожидавших были и пенсионеры. Некоторым пришлось ждать дольше трех с половиной часов.
В результате по меньшей мере семь человек оказались в больницах. Точного числа тех, кому понадобилась медицинская помощь, не называют. Местные СМИ сообщили, что далеко не все из ожидавших были в масках. Присутствовавшие полицейские грели в патрульных машинах замерзающих стариков и детей.
Политики и журналисты, выступающие против действующего президента, воспользовались этим инцидентом, чтобы лишний раз атаковать его. Сенатор от штата Небраска Меган Хант написала, обратившись к сторонникам Трампа, что тому «явно нет до них дела».
Выборы президента в США пройдут 3 ноября, но из-за пандемии имеется возможность досрочного голосования. 26 октября сообщалось, что досрочно проголосовали почти 60 миллионов человек.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , США
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