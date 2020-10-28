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Суд возобновил дело против Депардье об изнасиловании 

Вероника Полынина 36 минут назад
Суд возобновил дело против Депардье об изнасиловании
Фото: РИА Новости
Во Франции возобновят расследование в отношении актера Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
В начале августа прокуратура Франции направила следственному судье запрос на возобновление расследования по заявлению истицы — молодой актрисы, обвинившей Депардье в изнасиловании в 2018 году. Подача заявления означает почти автоматическое возобновление расследования.
Депардье сменил веру
Предыдущее расследование было прекращено в 2019 году — тогда следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений актеру.
Адвокат Жерара Депардье заявил журналистам, что актера не проинформировали о возобновлении расследования.
Как сообщал «Рамблер», в августе 2018 года стало известно, что 22-летняя начинающая актриса выдвинула против Депардье обвинения в домогательствах и изнасиловании. По ее словам, актер домогался ее дважды, 7 и 13 августа, во время «неформальных репетиций» театральной пьесы, которые проходили в его парижском доме.
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В мире , Жерар Депардье , ИТАР-ТАСС
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