Суд возобновил дело против Депардье об изнасиловании 

Во Франции возобновят расследование в отношении актера Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

В начале августа прокуратура Франции направила следственному судье запрос на возобновление расследования по заявлению истицы — молодой актрисы, обвинившей Депардье в изнасиловании в 2018 году. Подача заявления означает почти автоматическое возобновление расследования.

Предыдущее расследование было прекращено в 2019 году — тогда следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений актеру.

Адвокат Жерара Депардье заявил журналистам, что актера не проинформировали о возобновлении расследования.

Как сообщал «Рамблер», в августе 2018 года стало известно, что 22-летняя начинающая актриса выдвинула против Депардье обвинения в домогательствах и изнасиловании. По ее словам, актер домогался ее дважды, 7 и 13 августа, во время «неформальных репетиций» театральной пьесы, которые проходили в его парижском доме.