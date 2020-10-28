Оборону Курил усилят танками

На Курильские острова готовится переброска новых танков Т72Б3, которые способны с суши поражать морские цели, сообщают «Известия». Усиление обороны спорных территорий аналитики связывают с напряжением в отношениях с японскими властями.

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По данным журналистов, модернизированные российские танки впервые появились в составе 68-го армейского корпуса, базирующегося на островах, летом 2020 года. В настоящее время танковый батальон оснащен почти ста танками Т-80БВ. Однако эти боевые машины считаются устаревшими, поэтому их решено постепенно менять на Т-72Б3.

Личный состав батальона, который ранее осваивал новую технику на тренажерах, уже успел изучить боевые возможности новых танков и провести контрольные стрельбы. Предполагается, что полное перевооружение корпуса удастся провести в течение полутора-двух лет.

Военные эксперты, опрошенные изданием, считают Т-72Б3 наилучшими танками для выполнения боевых задач на Курилах, поскольку они способы вести огонь в прибрежной зоне по кораблям вероятного противника.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты уличили Японию и США в повышении градуса напряжения вокруг курильского вопроса. Они отметили, что после посещения Токио госсекретарем США Майком Помпео японцы провели масштабные военные учения, в рамках которых отработали оперативную высадку десанта на острова.

Аналитики полагают, что таким образом Япония продемонстрировала России, что готова к силовому методу решения вопроса о принадлежности Курил.

Москва медлить с ответом не стала. Ввязавшись в оригинальный диалог, российские военные показали свою мощь: они вывели в Японское море корабли и отработали стрельбу крылатыми ракетами по подводным целям вероятного противника.