Эрдоган отреагировал на карикатуру в Charlie Hebdo

Уточняется, что иск в прокуратуру Анкары от имени турецкого лидера подал его адвокат Хюсейн Айдын.

Кроме того, указывается, что данная карикатура является несоответствующей моральным и этическим принципам журналистики, понятию «свобода слова», а также нарушает честь и достоинство Эрдогана.

Напомним, ранее сатирический журнал Charlie Hebdo обнародовал карикатуру на президента Турции на фоне обострения отношений страны с Францией, на которой Эрдоган изображен на обложке полуодетым, сидя в кресле, держа в правой руке банку с прохладительным напитком, а левой — поднимая подол платья женщины-служанки.