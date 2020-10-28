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Эрдоган подал в суд на журнал Charlie Hebdo 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Эрдоган отреагировал на карикатуру в Charlie Hebdo
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за опубликованную изданием карикатуру на него. Об этом 28 октября сообщает телеканал TRT.
Уточняется, что иск в прокуратуру Анкары от имени турецкого лидера подал его адвокат Хюсейн Айдын.
Кроме того, указывается, что данная карикатура является несоответствующей моральным и этическим принципам журналистики, понятию «свобода слова», а также нарушает честь и достоинство Эрдогана.
Напомним, ранее сатирический журнал Charlie Hebdo обнародовал карикатуру на президента Турции на фоне обострения отношений страны с Францией, на которой Эрдоган изображен на обложке полуодетым, сидя в кресле, держа в правой руке банку с прохладительным напитком, а левой — поднимая подол платья женщины-служанки.

«Эрдоган в частной жизни очень игрив», — гласит подпись на данной карикатуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генпрокуратура Турции возбудила дело против журнала Charlie Hebdo (Франция).
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Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Charlie Hebdo , Анкара , Турция , Франция
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